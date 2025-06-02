В Березовском рассмотрят дело о 14-летних останках женщины, найденных в подвале фермы

В Березовский городской суд направили материалы уголовного дела об убийстве женщины 14-летней давности, чьи останки были найдены в подвале фермы. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло 13 февраля 2011 года, когда между тогда еще 27-летним жителем поселка Прищаново Богдановичевского района и потерпевшей произошел конфликт. Вместе с ними в машине "Шкода Октавия" находилась их общая знакомая, которая стала свидетелем ссоры на почве личных неприязненных отношений.

В какой-то момент мужчина свернул в сторону водоема, остановился на открытом участке местности и потребовал от потерпевшей выйти. После этого он нанес женщине не менее шести ударов руками по голове и не менее шести ударов ногами по голове и телу. Потерпевшая погибла на месте от закрытой механической травмы головы в виде повреждений головного мозга. Также ей были нанесены телесные повреждения в виде ушиба головного мозга, переломов костей свода и основания черепа, лицевого скелета.

Обвиняемый, желая скрыть преступление, погрузил тело в багажник и отвез в Прищаново. Там он сбросил труп в подвальное помещение фермы, заложив вход строительным мусором. Место захоронения было обнаружено только спустя 14 лет в ходе производимых работ на территории фермерского хозяйства.

"Проведенной молекулярно-генетической экспертизой установлено, что обнаруженные останки принадлежат потерпевшей. В ходе предварительного следствия обвиняемый не оспаривал фактические обстоятельства произошедшего, отрицая умысел на убийство", - рассказали в прокуратуре.

Там также отметили, что ранее мужчина был признан виновным в совершении аналогичного преступления и, по приговору суда, длительный период времени отбывал наказание в местах лишения свободы. В августе 2010 года он был освобожден, но уже в феврале 2011 снова совершил особо тяжкое преступление.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок 15 лет.