Российская сторона ознакомилась с украинским меморандумом - Мединский

Российская сторона получила от украинской делегации ее вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, передает RT со ссылкой на главу российских переговорщиков Владимира Мединского.

По его словам, меморандум был предоставлен на украинском и английском языках, это не стало препятствием для понимания сути документа.

"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", - сообщил Мединский.

На каком языке был направлен украинцам российский вариант меморандума не сообщается.

2 июня в Стамбуле состоится второй раунд российско-украинских переговоров. По предварительным данным, состав делегаций тот же, что был 16 мая.