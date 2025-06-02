Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $22 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Первое место рейтинга сохранил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Он же и прибавил больше всех: состояние бизнесмена выросло на 3,82 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда.

На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25,9 миллиарда.

Замыкает первую тройку бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. Он сократил состояние на 1,62 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в мировом рейтинге самых состоятельных людей, который составил Forbes, появилось 15 новых миллиардеров из России. Журнал пишет, что новые российские миллиардеры работают в сферах угольной промышленности, транспорта, жилищного строительства, финансов, IT, фармацевтики, торговли, потребительского сектора и энергетики.