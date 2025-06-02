Кличко: От Зеленского "воняет авторитаризмом"

Мэр Киева Виталий Кличко в очень резкой форме раскритиковал Зеленского, хотя и не назвал его. Он сказал, что на Украине раньше "попахивало" авторитаризмом, а теперь просто "воняет". Причина - центральные власти пытаются искоренить любое местное самоуправление. На мэров городов оказывается сильнейшее давление из офиса Зеленского, они запуганы, Кличко же пока спасает только его известность.

Конфликт Зеленского с Кличко длится уже много лет. Зеленский пытается полностью прибрать власть к своим рукам в Киеве как столице, для чего ввел военно-гражданскую администрацию во главе со своим назначенцем Тимуром Ткаченко. Она стремится узурпировать власть и блокировать власть мэрии во главе с Кличко, уверен последний.

То же самое в апреле заявила депутат Рады Виктория Сюмар: Зеленский хочет отстранить Кличко от власти в Киеве и передать ее Ткаченко. В начале мая сообщалось, что Зеленский хочет даже ввести санкции против Кличко.

Кличко давно конфликтует с Зеленским. Еще в 2023 году, когда начались военные неудачи бандеровцев, он сказал, что это личная вина Зеленского, который к тому же обещает невыполнимое.