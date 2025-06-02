02 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Не хватает людей. На Украине "ограниченно годных" отправят воевать

С 1 июня на Украине для военнообязанных отменен статус "ограниченно годный". Введено обязательное прохождение медкомиссии с очевидной целью - признать вчерашних "ограниченно годных" пригодными к военной службе и отправить воевать против России.
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За несвоевременное прохождение медкомиссии военнообязанным грозит штраф от 17 тыс. до 25 тыс. гривен, или около 50-60 тыс. рублей. А этот срок истекает 5 июня. Как заявил начальник отдела военного учета и бронирования Житомирского ТЦК Виктор Полторакин, ограниченно пригодные, которые не явятся на медкомиссию до 5 июня, могут быть объявлены в розыск. Если их поймают на улице, то одним штрафом они уже не отделаются - их мобилизуют и отправят на фронт.

При этом депутат Рады Нина Южанина прямо признала, что в случае непрохождения медкомиссии военнообязанных могут автоматически признать годными и уклоняющимися от мобилизации. Ведь "ограниченно годных" уже официально нет, а оснований признать человека непригодным к военной службе - тоже нет.

Депутат Рады Федор Вениславский ранее сказал, что 99% "ограниченно годных" на повторной медкомиссии признают полностью годными. Так что их судьба предопределена - они должны воевать в армии Зеленского.

Несмотря на новые угрозы, украинцы не спешат на повторную медкомиссию и верную мобилизацию. Количество такие людей неизвестно, но к 1 марта их было более 1,5 млн.

Недавно на Украине анонсировали увеличение числа мобилизованных. Так, с 28 мая предприятия и ведомства, имеющие статус критически важных, должны подтвердить его. В противном случае этот статус будет отменен, а их работники будут отправлены на фронт. Люди разными способами пытаются избежать мобилизации, в последний год участились случаи нападения на военкомов и случаи, когда люди толпой вступаются за мужчин при попытке забрать их на фронт.

Теги: украина, мобилизация


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