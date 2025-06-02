Новым президентом Польши станет Навроцкий, объявленный в России в розыск

В Польше состоялся второй тур выборов президента, победу одержал кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, который победил с минимальным перевесом, набрав 51% голосов. Его соперником был либерал Рафал Тшасковский.

Уходящий президент Анджей Дуда также представляет эту партию, которая считается консервативной и говорит об интересах Польши, которые иногда не совпадают с европейскими представлениями. Новый президент, как считается, тоже будет противостоять сейму. Польша - это парламентско-президентская республика, и полномочия главы государства ограничены парламентом. В свою очередь, президент может накладывать вето на любое решение парламента, которое можно преодолеть только двумя третями голосов, но правящая либеральная коалиция ими не располагает. 42-летний Навроцкий критикует либеральное правительство Дональда Туска. Эта ситуация продолжится как минимум до парламентских выборов 2027 года или до внеочередных выборов, на которые уже намекал Навроцкий.

В России Навроцкий объявлен в розыск в 2024 году. Он является президентом Института национальной памяти, а ранее был главой Музея Второй мировой войны в Гданьске и занимает русофобскую и антисоветскую позицию и включен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной Армии на территории Польши.

Победа Навроцкого была обусловлена голосами провинции (Тшасковский победил в крупных городах) и могла быть вызвана голосами антиукраински настроенных избирателей и вообще темой Украины. Сейчас только 50% поляков поддерживают прием украинских беженцев, хотя еще два года назад этот показатель был около 80%. Также большинство поляков не хотят вмешиваться в конфликт на стороне Украины в виде отправки польских войск. Навроцкий выступает и против членства Украины в НАТО, что, как он говорит, приведет к военному столкновению всего альянса с Россией. Кроме того, Навроцкий использовал тему бандеровщины, умело сыграв на чувствах поляков.