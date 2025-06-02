02 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму вносят законопроект о запрете овербукинга

В России могут запретить использование авиаперевозчиками овербукинга.

2 июня в Госдуму будет внесен соответствующий проект закона. Инициатива принадлежит фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что овербукингом признается ситуация, при которой на определенный рейс было продано билетов в большем количестве, чем предусмотрено мест на борту.

Также указывается, что причиной возникновения данного механизма является стремление авиаперевозчиков добиться максимальной экономической выгоды. Дело в том, что некоторые пассажиры не являются на рейс, а для достижения большей прибыли необходимо, чтобы в самолете были заняты все свободные места.

Депутаты считают, что такие действия могут приводить к нарушению прав пассажиров. Возникают ситуации, когда перевозчик меняет тип воздушного судна на воздушное судно с меньшей вместительностью. В результате некоторые пассажиры рискуют не попасть на рейс.

Как указал Слуцкий, количество проданных билетов должно четко соответствовать числу посадочных мест в самолетах, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что могут сделать обязательными фиксированные компенсации — от 25 до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга. Соответствующий проект закона готовит Минтранс. Исключения сделают для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов. Речь идет о родителях с детьми, инвалидах и лиц их сопровождающих, военнослужащих, следующих к месту службы, а также пассажирах с билетами на пересадочные рейсы.

Теги: авиация, авиакомпании, овербукинг, законопроекты


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