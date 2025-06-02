Виртуальные операторы "Сбера" и "Т-Банка" поддержали создание единой сети 5G

Российские мобильные операторы "Сбермобайл" и "Т-Мобайл" начали обсуждать идею создания единого инфраструктурного оператора связи, который займется развитием сетей 4G и 5G.

Эта инициатива появилась более пяти лет назад при участии Минцифры, но встретила возражения со стороны МТС, "Вымпелкома" и Федеральной антимонопольной службы. По словам экспертов, если новая попытка создать единого оператора инфраструктуры связи будет успешна, банковские операторы смогут увеличить покрытие.

При этом на рынке связи обострится конкуренция банков с мобильными операторам "большой четверки", сообщает Forbes.

Ранее на совещании правительства были озвучены планы властей все же развивать стандарт мобильных сетей 5G. Принято решение о переходе на стандарт связи 5G.