Стало известно о пострадавшей из-за атаки дрона на автомобиль в Курской области

Женщина 1974 года рождения была ранена из-за атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в селе Ржава.

Как заявил в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, у нее минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица. Пострадавшую доставят в Рыльскую ЦРБ, а затем — в Курскую областную больницу. Атакованный автомобиль сгорел.

По данным Минобороны, 1 июня с 08:20 до 19:00 мск средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 27 БПЛА было уничтожено над территорией Курской области, четыре — над Белгородской и два — над Липецкой.

Также киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.