Опубликован полный текст меморандума Украины для переговоров в Стамбуле

Киев представил меморандум со своими условиями и предложениями по мирному урегулированию конфликта.

Опубликован текст документа, который Украина намерена представить на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. Предложения поделены на пять частей. В первой обозначены основные принципы соглашения и переговорного процесса, в их числе полное и безусловное прекращения огня в небе, на суше и на море, а также обмен пленными, возврат украинских детей, сохранение права вступить в Европейский союз и НАТО, отсутствие ограничений по численности ВСУ и размещению иностранных войск, отказ международного сообщества признавать территориальные изменения в России с февраля 2014 года.

В разделе указано, что санкции с Москвы должны быть сняты постепенно и могут быть возобновлены в случае необходимости. Замороженные активы РФ могут использоваться для восстановления Украины либо останутся заблокированными до выплаты репараций.

Вторая часть меморандума говорит о том, что после встречи в Стамбуле нужно провести переговоры с участием США и Европы, третья описывает полное прекращение огня минимум на 30 дней с возможностью продления, которое будет введено под контролем Вашингтона и при поддержке третьих стран.

Четвертая часть посвящена мерам укрепления доверия, в ней упомянут обмен военнопленными — по принципу "всех на всех", возврат украинских детей, которые были депортированы или перемещены в Россию, а также освобождение всех гражданских пленных.

В последней части описывается встреча лидеров России и Украины, которые должны согласовать полное и постоянное прекращение боевых действий, в том числе условия, мониторинг и санкции за нарушения, территориальные вопросы, компенсации и заключение окончательного мирного соглашения, сообщает Reuters.

29 мая глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев передал Москве свой проект меморандума по урегулированию конфликта. Он отметил, что Киев не против встреч с Россией и ожидает проект меморандума. Министр потребовал от Москвы передать текст документа перед вторым раундом переговоров.