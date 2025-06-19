Глава Минэнерго счёл важной доступную энергетику для изменений в промышленности

Глава Минэнерго Сергей Цивилёв считает, что доступная энергетика является базой для любого развития. Она даёт возможность кардинально изменить всю промышленность.

Министр счёл важным понимание принципов текущего энергоперехода, объяснив их на примере ситуации с удобрениями. Он назвал Россию одним из крупнейших производителей минеральных удобрений, в которых нуждаются Европа, Африка и даже Америка. Российские удобрения делают сельхозпродукты дешевле и доступнее, добавил Цивилев. Политик уверен, что дешёвая и доступная энергетика представляет собой шанс для полного изменения промышленности и уклада жизни, пишут "Известия".

Ранее сегодня, выступая на ПМЭФ, первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин призвал "начать мыслить экономикой" и перестать считать газ дешевым товаром. В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Сорокин отметил, что добыча нефти и газа - очень сложный процесс, и чтобы добыть ресурсы, нужно применять технологии, по уровню сложности сопоставимые с космическими, а также строить инфраструктуру, которая стоит гигантские суммы. Павел Сорокин отметил, что необходимо учитывать стоимость фондирования и расходов на технологии и инфраструктуру при расчете цены газа.