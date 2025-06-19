19 Июня 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Производство сэндвич-панелей, инвестиции и поддержка хоккея - результат договоренностей Евгения Солнцева с металлургами 

"По соглашению о сотрудничестве с председателем совета директоров Группы компаний «СМК» Александром Зинуровичем Шамсутдиновым в Оренбуржье реализуем ряд инвестиционных проектов", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

Согласно документа, в регионе создадут цех по производству сэндвич-панелей, что приведет к созданию около 900 рабочих мест. Объем инвестиций предполагается в размере 5 млрд рублей поэтапно до 2028 года.

"Инвестиции, безусловно, играют ключевую роль в развитии любого субъекта. И мы используем все возможности, чтобы улучшать деловой климат в Оренбургской области, создавать комфортные условия для ведения бизнеса. Каждое новое производство – это рабочие места и увеличение доходной части регионального бюджета. Благодарю Группу компаний «СМК» за сотрудничество, уверен, что все инициативы будут реализованы", - отметил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Подписание данного соглашения – это стратегически важный шаг. Мы взаимно заинтересованы в развитии промышленного, экономического и социального потенциала Оренбургской области", – в свою очередь заявил Александр Шамсутдинов.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Также в подписанном на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Евгением Солнцевым и председателем совета директоров Группы компаний «СМК» Александром Шамсутдиновым соглашении обозначено сотрудничество по укреплению спортивной инфраструктуры региона, для занятий спортом как для взрослых оренбуржцев, так и для детей. Речь идет о системной совместной работе в целях популяризации взрослого, детско-юношеского хоккейного и слэдж-хоккейного видов спорта, а также повышения уровня вовлеченности населения Оренбургской области в занятия массовыми видами спорта.

Теги: евгений солнцев, оренбуржье, скм холдинг, спортивная инфрастуктура, сэндвич-панели


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