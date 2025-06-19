США могут присоединиться к израильским атакам на Иран

Президент США Дональд Трамп может принять решение о том, что страна присоединится к израильским атакам на Иран.

Одной из возможных целей называется подземный объект по обогащению урана в Фордо, который является одним из ключевых для иранской ядерной программы, говорят собеседники телеканала CBS, среди которых – высокопоставленный сотрудник разведки и представитель Министерства обороны, пишет РБК.

Ранее Соединённые Штаты вывели часть самолетов и кораблей со своих военных баз на Ближнем Востоке, которые могут подвергнуться ударам со стороны Ирана в случае эскалации конфликта с Израилем. Так, военные самолеты, которые находись на авиабазе Аль-Удейд в Катаре в незащищенных ангарах, были переброшены в другие места дислокации.