На ПМЭФ отметили логистическую роль Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что одной из дискуссий ПМЭФ, в которых он поучаствовал, стал разговор с группой компаний "Автодор" о будущем дорожной инфраструктуры.

"Сегодня Тюменская область – один из ключевых транспортных узлов на карте страны. Здесь пересекаются крупные федеральные трассы, проходит Транссиб и автомобильный коридор "Запад – Восток". Логистическая роль региона растет с каждым годом", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Самый амбициозный проект в регионе сегодня – строительство Южного обхода Тюмени. Он обеспечит сквозной транзит между направлениями Екатеринбург – Омск и станет частью исполнения поручения президента России о продлении трассы М-12 до Владивостока. Проект прошёл государственную экспертизу, параметры дороги уже определены: четыре полосы, протяжённость – более 20 км.

"Несмотря на напряженный бюджет, двигаемся по этому проекту. Потому что без него – никуда: в городе на отдельных участках интенсивность движения превышает норматив в четыре раза", - считает Моор.

Строительство Южного обхода позволит снять нагрузку с кольцевой автодороги, ускорить доставку грузов и создать задел под индустриальные проекты – такие, как индустриальный парк "Московский" и туркластер "Жемчужина Сибири".

"Уже завершена разработка проектной документации Южного обхода. Строительство начнется после всех подготовительных процедур", - уточнил Моор.