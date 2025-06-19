Астраханская делегация продолжает работу на площадке ПМЭФ - соглашения, инвестпроекты, новые перспективы транспортной логистики

Делегация Астраханской области под руководством губернатора Игоря Бабушкина продолжает работу в рамках деловой программы ПМЭФ-2025.

Так, на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и генерального директора КТК Николая Горбаня. Обсуждали вопросы партнерства в рамках пятилетнего Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписанного в июне 2024 года.

Напомним, что в 2024 году объем социальной программы АО «КТК-Р» в Астраханской области составил более 160 млн рублей. Налоговые поступления от Консорциума в консолидированный бюджет Астраханской области в 2024 году составили более 4,5 млрд руб. По территории Астраханской области проходит почти 300 км магистрального нефтепровода КТК, давление в системе поддерживают три нефтеперекачивающие станции, крупнейшая из которых НПС «Астраханская».

Также было подписано соглашение о сотрудничестве по пилотному внедрению Национального стандарта качества услуги пассажирского транспорта и документ об обновлении инфраструктуры и парка водного транспорта Астраханской области. Подписи под документом поставили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

В числе основных направлений сотрудничества – оптимизация маршрутных сетей, модернизация остановок, обновление техники, строительство новых автопарков и депо, обеспечение профподготовки водителей, упрощение оплаты проезда, внедрение современных элементов навигации, а также цифровых сервисов.

«Транспортная реформа, запущенная в Астраханской области в 2023 году при поддержке ГТЛК, показала стопроцентную эффективность. Сейчас комфортабельные синие автобусы связывают в единую сеть все районы Астрахани, а также ряд пригородных населенных пунктов. Текущий этап – развитие межмуниципального сообщения. Развитие дорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, оптимизация маршрутов для удобства астраханцев, и, конечно же, повышение качества обслуживания пассажиров – наши первоочередные задачи при создании современной системы пассажирских перевозок», – заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Второе соглашение в сфере развития транспортной логистики и инфраструктуры водного транспорта предполагает содействие ГТЛК в обновлении инфраструктуры и парка водного транспорта Астраханской области.

«Обновление паромных и понтонных переправ, наплавных мостов, а также пассажирского, грузового и технического флота в Астраханском регионе – давно назревшая необходимость. Внутренний водный транспорт оказывает значительно меньшее воздействие на экологию в сравнении с другими видами транспорта, при этом, он менее энергозатратен. Его использование поможет решить проблемы пассажироперевозок особенно в труднодоступных районах нашей области», – сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Еще одно соглашение о сотрудничестве было подписано Астраханской областью и компанией «Альберсим-Агро». Договоренности определяют основные принципы сотрудничества и взаимодействия между регионом и инвестором при реализации на территории Астраханской области проекта «Строительство завода по производству кормов искусственной сушки в Астраханской области на основе люцерны». Подписи под документом поставили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор компании Сергей Бобровский.

По итогам реализации этого инвестпроекта в Астраханской области будет создана и развита система замкнутого цикла «выращивание – производство – промышленная переработка». Кроме строительства и оснащения завода высокотехнологичным оборудованием по переработке, проект предусматривает и обустройство земельных участков мелиоративной инфраструктурой. Уникальностью производства станет метод обработки культур, позволяющий сохранить максимальную кормовую ценность люцерны. Общий объем инвестиций составит 6,59 млрд руб. Срок реализации – 3 квартал 2024 года – 3 квартал 2033 года. Количество созданных рабочих мест – 74.

Соглашение о сотрудничестве между Астраханской областью и ООО «Астра» при реализации инвестиционного проекта «Рейдовый перевалочный комплекс в акватории порта Оля на территории Астраханской области» заключено сегодня в рамках работы ПМЭФ-2025.

Компания «Астра» является резидентом портовой особой экономической зоны «Лотос». В условиях растущей стратегической роли транскапийского участка международного коридора «Север-Юг» сохраняется необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры. В связи с особенностями прохождения судов через Волго-Каспийский морской судоходный канал, ООО «Астра» планирует организовать рейдовую перевалку сыпучих грузов, в первую очередь, зерновых культур. Такой подход обеспечит бесперебойную логистику и устойчивость экспортно-импортных операций.



Иранский порт Бандар Имам в Персидском заливе принял в 2024 году 18 млн тонн зерновых, из которых около 10 млн тонн составила пшеница. По Каспию в 2024 году Иран принял 2,5 млн. Цифры свидетельствуют о потенциале дополнительной перевалки 1-3 млн тонн зерновых через порты Астрахани. Организация рейдового перевалочного комплекса позволит увеличить экспорт аграрной продукции, продукции предприятий с новых территорий Российской Федерации, в частности, угля с Донбасса.

Также на полях ПМЭФ-2025 между правительством Астраханской области и ООО «ДЖЕТЕЛ КОРПОРАЦИЯ» заключено соглашение о реализации инвестиционной программы по производству стеклопластиковых электрических лодок», которая предполагает 3 этапа.

Инвестпроект является инновационным в сфере отдыха и туризма и будет способствовать развитию региона, созданию новых рабочих мест и росту налоговых отчислений в местный бюджет. Его цель – насытить рынок новым продуктом и занять лидирующее место в отрасли на территории России и стран СНГ.