Губернатор Тюменской области и глава ГК ТОФС обсудили на ПМЭФ сотрудничество

Губернатор Тюменской области встретился на полях Петербургского международного экономического форума с президентом ГК ТОФС Давидом Гаджимирзаевым.

"Обсудили реализацию крупного инвестпроекта. Компания возводит на территории нашего региона производственный комплекс. В 2023 году вместе положили начало строительству. Работы идут по плану", - написал губернатор в своём telegram-канале.

У области и компании – несколько совместных проектов. Один из них касается развития кадрового потенциала нефтегазовой отрасли.

"В прошлом году на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени подписали соглашение между правительством нашего региона и ГК ТОФС. Компания запускает в Тюмени ряд обучающих программ "Школа ТОФС". В процессе обучения сотрудники разных нефтесервисных компаний смогут повысить квалификацию или освоить дополнительную профессию для успешной работы", - написал Моор.

На форуме области предстоит решить важную задачу – привлечь в Нефтегазовый кластер новые компании. В планах – встреча с представителями крупной нефтегазовой компании из Казахстана. Нефтегазовый кластер объединяет 197 предприятий и компаний из 23 регионов России. По данным Минпромторга РФ, Нефтегазовый кластер Тюменской области является крупнейшей подобной организацией в стране.