Евгений Солнцев на ПМЭФ договорился с энергетиками о социально-экономическом партнёрстве

Делегация Оренбургской области продолжает работу в рамках деловой программы на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья Евгений Солнцев, накануне было подписано соглашение о партнерстве с компанией "Т Плюс".

"Продолжаем работу на ПМЭФ. С генеральным директором «Т Плюс» Павлом Николаевичем Сниккарсом подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве. Компания направит средства на комплексные социальные проекты. Это будет значимая помощь региону в благоустройстве общественных пространств", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Согласно документа, компания «Т Плюс» также окажет поддержку в развитии важного социального направления – детского и взрослого следж-хоккея в регионе.

"Уже восемь лет компания софинансирует адаптивный хоккей в Оренбуржье, и вместе продолжим эту работу, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься спортом и укреплять здоровье", - сообщил Евгений Солнцев.

Глава Оренбургской области в ходе диалога с руководством "Т Плюс" обсудил вопросы развития коммунальной инфраструктуры региона, в том числе перспективы возведения новых объектов теплоснабжения и обеспечения энергоресурсами районов активной жилищной застройки.