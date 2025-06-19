Подписано на полях ПМЭФ: В Кировской области построят новые бассейны

Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Кировской области Александр Соколов и президент Федерации водных видом спорта России, вице-президент Олимпийского комитета России Дмитрий Мазепин подписали соглашение о сотрудничестве.

"Плавание остаётся одним из самых популярных видов спорта в регионе – им занимаются более 60 тысяч человек, – подчеркнул Александр Соколов. – В 2023 году утвердили региональную программу по обучению плаванию школьников – 27 тысяч детей научились плавать благодаря этой инициативе. Сегодняшнее соглашение позволяет закрепить данные начинания. Совместно будем развивать инфраструктуру плавания в регионе, включая строительство и модернизацию бассейнов в муниципалитетах региона".

Губернатор Кировской области сообщил, что в результате реализации соглашения новые бассейны появятся в Вятских Полянах и Слободском, прорабатывается и возможность создания объектов в других районах региона.



Дмитрий Мазепин отметил, что сотрудничество с Кировской областью откроет новые возможности для системной работы над развитием водных видов спорта: "Это важный шаг по повышению уровня доступности плавания и создания условий для подготовки спортсменов региона".





Напомним, что Кировская область активно участвует в реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» ("Спорт России"), направленной на создание и улучшение условий для активного образа жизни, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни.



"Объединение усилий откроет новые возможности для подготовки спортсменов высокого уровня, привлечения тренеров. Главное – сыграет важную роль в формировании здорового и спортивного будущего региона", - подчеркнул Александр Соколов.