Томская область и "Агролизинг" заключили соглашение на ПМЭФ

Еще одно важное для развития АПК региона соглашение подписал губернатор Томской области Владимир Мазур на площадке ПМЭФ-2025. Согласно соглашению с компанией "Агролизинг", процентная ставка лизинга для сельскохозяйственной техники - от 6% годовых.

При этом отсрочка на погашение основного долга составит 6 месяцев. Максимальный размер первоначального взноса при покупке сельхозтехники в лизинг - 10% (а в большинстве случаев - 0%).

"О таких условиях для томских аграриев договорились на Петербургском международном экономическом форуме с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Павел Николаевич посещал нашу область недавно, и по итогам нашей совместной работы, прошедших на ПМЭФ переговорах принято решение об уникальных условиях для тружеников села из нашей области", - сообщил в своем телеграмм-канале Владимир Мазур.

Сельское хозяйство - важнейшая отрасль экономики, которую активно развивают в регионе. Томским аграриям предоставляют господдержку на строительство новых производственных объектов, обновление животноводческого стада, техническую модернизацию.

"Благодаря такой стратегии, наши сельхозпроизводители лидируют в Сибири по продуктивности молочного животноводства и урожайности зерновых.Продолжим развивать отрасль, повышать экономическую устойчивость хозяйств при поддержке бизнес-партнёров и национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - резюмирует глава Томской области.