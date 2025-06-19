Дурову разрешат покидать Францию на две недели

Власти Франции смягчили судебный контроль в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает Monde.

Бизнесмену будет разрешено покидать Францию ​​максимум на 14 дней подряд, и только для поездок в Дубай, где проживают его родственники и где расположены офисы Telegram, пишет издание.

Ранее Павел Дуров дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Бизнесмен заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти. "Такая трактовка "соучастия" крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет", – указал Дуров. Он сказал, что не мог поговорить со своими детьми из-за отсутствия связи.