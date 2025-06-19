19 Июня 2025
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

В Екатеринбурге ограничат движение всего транспорта из-за триатлона IRONSTAR 113

29 июня в Екатеринбурге пройдут соревнования по триатлону Ironstar Ekaterinburg, из-за чего движение всех видов транспорта будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 06.00 до 13.00:

  • по улице Дзержинского, от стадиона Автономной некоммерческой организации «Екатеринбургский спортивный комплекс "Динамо"» до пересечения с улицей Царской;
  • по улице Царской, от улицы Дзержинского до улицы Первомайской;
  • по улице Толмачева, от улицы Первомайской до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Вайнера;
  • по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Вайнера до четной стороны улицы Татищева;
  • по четной стороне улицы Татищева, от четной стороны проспекта Ленина до улицы Пирогова;
  • по улице Пирогова, от четной стороны улицы Татищева до улицы Крауля;
  • по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
  • по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
  • по улице Репина, от улицы Мельникова до четной стороны улицы Металлургов;
  • по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до четной стороны Новомосковского тракта;
  • по четной стороне Новомосковского тракта, от улицы Металлургов до Объездной дороги.

Также в этот временной промежуток на указанных участках будет прекращено движение средств индивидуальной мобильности, как по дороге, так и по тротуару. Стоянку на площади 1905 года тоже запретят, как и в парковочных карманах напротив домов по улицам Пирогова, 30 и Металлургов, 16а. Для удобства будут установлены соответствующие дорожные знаки и внесены изменения в работу светофоров. Следить за порядком на время триатлона будут сотрудники городской полиции.

О том, как будет проходить мероприятие, кто может принять в нем участие и что для этого требуется мы писали ранее.

Теги: Екатеринбург, IRONSTAR 113, триатлон, ограничение движения


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