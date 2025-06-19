Израильская армия ввела цензуру на публикацию ракетных атак Ирана

Армия Израиля ввела цензуру на съемки ракетных атак Ирана, об этом сообщил главный цензор израильской армии, бригадный генерал Коби Мандельблит.

В документе, разосланном в израильские и иностранные СМИ, говорится, что "материалы, включающие кадры районов, подвергшихся ударам противника", перед публикацией должны быть представлены на утверждение цензурного подразделения израильской армии, передает агентство "Анадолу".

Мандельблит указывает, что запрет касается в том числе и иностранных СМИ, нарушители будут считаться "нанесшими ущерб государственной безопасности".

Также в распоряжении указывается, что запрет касается не только редакций и организаций, но и физлиц.