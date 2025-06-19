Миронов: Зеленский готовится к побегу на Запад

Лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский вскоре покинет свою страну. Политик считает, что глава соседней страны сбежит на Запад.

Об этом Миронов заявил РИА Новости, комментируя ситуацию с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым, который якобы не хочет возвращаться из-за границы. Миронов считает, что "Зеленский завидует Чернышову".

В январе 2025 г. стало известно, что количество граждан Украины, не вернувшихся домой из-за границы, в 2024 г. выросло втрое по сравнению с предыдущим годом. Такие данные привёл местный сервис мониторинга регистрационных данных со ссылкой на погранслужбу.

Количество не вернувшихся назад считается как разница между выехавшими и въехавшими. В 2024 г. она составила 443 тыс. человек. Годом ранее было 134 тыс. В 2024 г. был зафиксирован большой скачок в июне, когда приняли закон об ужесточении мобилизации. До середины июля нужно было обновить данные в военкомате, и многие не стали дожидаться, просто уехав из страны. Всего назад не вернулись почти 3% выехавших. Эти данные отражают только официальную статистику и не учитывают нелегальные побеги, счёт которых идет минимум на сотни тысяч с начала СВО.