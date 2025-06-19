В сеть утекли логины и пароли от 16 миллиардов учетных записей

Эксперты по кибербезопасности сообщили о свежей утечке данных – логинов и паролей – пользователей самых популярных в мире сервисов и соцсетей. Речь, возможно, идет о крупнейшей в истории утечке – в руки хакеров могла попасть база на 16 миллиардов учетных записей, сообщает издание Cybernews.

Речь идет о логинах и паролях Apple, Facebook*, Google, GitHub, Telegram, а также различных государственных сервисах.

Обнаружено по крайней мере 30 пакетов данных, каждый из которых содержит от нескольких десятков миллионов до 3,5 млрд записей. Также отмечается, что выборочная проверка показывает свежеть утекших в сеть данных – ранее они не появлялись в других утечках.

Эксперты по безопасности считают, что теперь можно ожидать целую волну массовых взломов и краж аккаунтов, а также всех связанных с подобными ситуациями неприятностей. Специалисты рекомендуют поменять все пароли на устройствах и аккаунтах.

*соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией, чья деятельность запрещена