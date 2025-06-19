Макаревич* назвал "русским фейком" публикацию о попадании в плен в Иране

Музыкант Андрей Макаревич* назвал "русским фейком" сообщения о попадании в плен в Иране.

Иранское агентство Nour New опубликовало фотографию артиста в новости о пленении израильского военного летчика. Вскоре публикация была удалена, однако несколько международных изданий успели процитировать новость, пишет "Взгляд".

Комментируя инцидент, Макаревич* поблагодарил иранские СМИ за бесплатную рекламу. Он заявил, что считает произошедшее "русским фейком".

Ранее израильская армия "мобилизовала" машину жены Макаревича* Эйнат Кляйн. Об этом сообщила сама "пострадавшая", уточнив, что ее пока не призвали.

Год назад сообщалось, что Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Макаревича* после его разговора с пранкерами. Музыканта проверяли на предмет наличия в его словах признаков статьи 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК РФ.

* признан в России иностранным агентом