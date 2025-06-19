В этом году 40 выпускников колледжей будут трудоустроены в "Атомстройкомплекс"

В 2025 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" свое обучение завершили 40 студентов, которые теперь имеют возможность устроиться на работу в крупнейший строительный холдинг региона "Атомстройкомплекс". Все они освоили самые востребованные на сегодняшний день строительные профессии: сварщик, плотник, плиточник и маляр. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе компании.

Образовательной базой строительного кластера в Свердловской области является Уральский колледж технологии и предпринимательства, которые бесплатно готовит специалистов к работе в "Атомстройкомплекс". Там же студенты проходят производственную практику, посещают экскурсии на собственное производство, участвуют в кейс-чемпионатах. Это возможность для выпускников не только получить востребованную профессию, но и получить поддержку крупного регионального работодателя сразу после получения диплома.

"На протяжении нескольких лет растет средний балл аттестата абитуриентов, которые поступают к нам на строительные специальности, в этом году он составляет не менее 4,1! Благодаря "Профессионалитету" и национальному проекту "Молодежь и дети" рабочие и строительные профессии снова становятся престижными, а их выбор – осознанным", – отметил директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин.

Практика показала, что тесное сотрудничество образовательных учреждений и работодателей значительно повысило качество подготовки и мотивацию молодых специалистов.

"Ежегодно мы отправляем своих лучших строителей на национальный конкурс профмастерства "Славим человека труда", – рассказывает директор департамента управления персоналом ГК "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова. – В этом году честь нашей компании представлял выпускник Уральского колледжа технологии и предпринимательства, который два года назад получил диплом и устроился к нам на предприятие. Примечательно, что колледж стал площадкой проведения регионального этапа конкурса, и наш участник вновь оказался в своей alma mater – но уже в качестве состоявшегося профессионала, успехи которого отмечены в большом коллективе. Его пример стал хорошей мотивацией и для студентов, и для преподавателей колледжа, которые, конечно, могут гордиться результатами своего труда".

По ее словам, на трудоустройстве обучение не заканчивается. В компании рабочие продолжают непрерывно наращивать свои компетенции, повышают свой уровень знаний и мастерства, а также участвуют в корпоративных конкурсах профессионального мастерства. Так, в июне прошел 17-й по счету конкурс профессионального мастерства по шести специальностям: арматурщик, каменщик, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, плотник, плиточник, маляр.