Патриотический театр в Москве может возглавить Захар Прилепин

Патриотический театр (он же театр современной патриотической драматургии) в Москве, вероятно, возглавит писатель Захар Прилепин, передает ТАСС со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

О создании театра стало известно в середине мая 2025 года. Учредить такое заведение распорядился президент России Владимир Путин. Театр должен будет продвигать "современную драматургию патриотической направленности". Это поручение главы государства должно быть выполнено к 30 ноября 2025 года.