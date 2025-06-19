Путина позвали на G20

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20. Встреча состоится в Южной Африке.

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"На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства – президента ЮАР – к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в "двадцатке" имеется. Разумеется, решение по этому поводу будет приниматься непосредственно главой российского государства Владимиром Путиным", - рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

В 2024 г. саммит G20 проходил в Бразилии. Прорабатывалась поездка туда российского лидера Владимира Путина. Важно отметить, что Бразилия является страной-участником Международного уголовного суда, который 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест Владимира Путина.

Это означало, что формально Бразилия могла арестовать президента России, исполняя предписание суда. Впрочем, в сентябре 2023 г. Бразилия допустила возможность отказа от членства в МУС. Кроме того, в сентябре 2024 г. Путин посетил Монголию, которая также является членом Международного уголовного суда, и тогда визит прошел без эксцессов.