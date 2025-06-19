Через Лену построят первый автомобильный мост с участием денег РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций профинансирует строительство первого автомобильного моста через реку Лена в Якутии. Этот мост соединит восточную и западную части республики и обеспечит круглогодичное сухопутное сообщение. Мост напрямую затронет интересы более 70% населения региона, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что регионы Дальнего Востока смогут сэкономить 76 млрд руб. за счет сокращения логистических расходов. Но эта сумма не покроет расходы на строительство, которые еще пять лет назад оценивались в более чем 80 млрд руб.

Строительство Ленского моста уже начато, но готовность объекта составляет не более 5%, при этом ранее существовал план по вводу моста в эксплуатацию в 2025 году. Очевидно, что он не будет реализован.

Протяженность моста должна составить 4,6 км, общая длина дороги – 14,5 км, пропускная способность – 5,3 тыс. автомобилей в сутки.