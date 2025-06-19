СМИ: КНДР выпустила более 10 ракет в сторону Китая

КНДР выпустила более 10 баллистических ракет в сторону Китая, сообщает Reuters, ссылаясь на южнокорейских военных.

По информации агентства, пуск произошел утром 19 июня. Ракеты были выпущены из местности Сунан, расположенной вблизи Пхеньяна.

Военные Южной Кореи считают, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности.

Около месяца назад Пхеньян также произвел серию запусков баллистических ракет в направлении Японского моря.

Ранее сообщалось, что американские власти тайно консультируются по вопросу восстановления отношений с КНДР. По данным портала Axios, администрация президента США Дональда Трампа втайне проводит обсуждения с экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Пхеньяном.