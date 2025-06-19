Суд признал законным УДО бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Свердловский областной суд признал законным решение об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Напомним, экс-вице-мэр был осужден за различные преступления, в том числе вымогательство, покушение на убийство, мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег или иного имущества, приобретенных преступным путем. В дальнейшем по некоторым эпизодам истек срок давности. По совокупности приговоров Виктору Контееву назначили 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы на один год.

В апреле 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила принял во внимание преклонный возраст осужденного, его поведение во время заключения и участие в благотворительной деятельности, в результате Контеев был освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет, 3 месяца и 26 дней. Он провел за решеткой 13 лет, 8 месяцев и 4 дня.

В свою очередь, прокуратура настаивала, что экс-вице-мэр обязан оставаться в заключении. С этим был не согласен его адвокат Сергей Колосовский, который указал на нелогичность и даже смехотворность доводов представителя ведомства. Несмотря на это, Контееву снова пришлось предстать перед судом, однако Свердловский областной суд, изучив материалы дела, учел мнение прокурора, защитников, и оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

"Контеев выходит на свободу условно-досрочно, но с установленными судом обязательствами и передается под контроль уголовно-исполнительной инспекции", - сообщает пресс-служба суда.

В дополнительное наказание, которое Виктор Контеев должен исполнить самостоятельно, входит: исполнение приговора Сысертского районного суда от 07.07.2023, в виде ограничения свободы на 1 год с установлением ряда ограничений, обязанность незамедлительно встать на учет для освобожденных условно-досрочно, не менять место жительства без уведомления и дважды в месяц регистрироваться в УИС.