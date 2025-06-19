Украинский вице-премьер не вернулся из командировки в Австрию

Министр национального единства Украины Алексей Чернышев уехал в командировку в Австрию и не вернулся, на это обратил внимание журналист Михаил Ткач.

При этом Чернышев дистанционно принял участие в форуме, организованном его министерством. Он не сообщил о причине заочного участия и не сказал, откуда вышел на связь.

Журналист отмечает, что за несколько дней до отъезда министра силовики задержали двух близких к Чернышеву чиновников, они стали фигурантами дела о незаконном обогащении. Одного из них задержали в непосредственной близости от украинской границы.

Министерство национального единства было создано в 2024 году на базе Минреинтеграции. Ведомство должно заниматься вопросами возвращения ранее подконтрольных Киеву территорий, гуманитарными вопросами, взаимодействием с уехавшими за границу гражданами.

Чернышев при назначении главой ведомства также получил статус вице-премьера украинского правительства. До этого он являлся председателем правления компании "Нафтогаз" (с 2022 года).