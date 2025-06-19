"Совкомбанк" реализует масштабный проект по созданию в Костромской области центра финтехуслуг

На площадке ПМЭФ-2025 губернатор Костромской области Сергей Ситников и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский подписали инвестиционное соглашение о реализации в регионе крупного высокотехнологичного проекта.

Согласно документа, в Костроме создадут центр финтехуслуг и обработки данных, который объединит экономические интересы, материальные, трудовые и финансовые ресурсы акционеров банка.

Инвестиционные вложения составят более 4,7 млрд рублей. При этом в регионе появится 1890 новых рабочих мест.

Губернатор Сергей Ситников отметил, что в Костромской области уделяется огромное внимание созданию современных рабочих мест. Подписание соглашения с «Совкомбанком» - еще один шаг в реализации данной работы.

«Для того, чтобы подойти к этому, «Совкомбанк» уже сделал ряд предварительных шагов. В том числе, с Костромским государственным университетом несколько лет назад было подписано соглашение. Банк серьезно вложился в формирование условий подготовки IT-специалистов, по сути дела, модернизировав целый университетский корпус, создав все условия, чтобы там можно было готовить специалистов экстра-класса в IT-сфере. Собственно говоря, эти специалисты и станут частью кадрового наполнения нового инвестиционного объекта, который будет реализован в Костроме», - подчеркнул глава региона.

Соглашение предполагает возведение восьмиэтажного здания площадью 60 тысяч квадратных метров, в котором разместят кабинеты, конференц-зону, переговорный блок, отделение банка с операционным залом, фитнес-центр, столовую и кафетерий. Предусмотрена также подземная парковка для автомобилей.

Уже разработан бизнес-план и финансовая модель проекта.

Сергей Хотимский подчеркнул - между банком и администрацией региона выстроено эффективное взаимодействие в решении всех вопросов.

«Мы слышим область, область слышит нас, и мы совместно можем решать большие задачи. И, конечно, все идет от лидера. Когда есть чёткая воля на то, чтобы регион развивался, получал нужные инвестиции, и когда первое лицо региона чётко транслирует всем заинтересованным лицам, только тогда все работает. У нас с губернатором Сергеем Константиновичем действительно на персональном уровне есть общее видение того, что необходимо, что нужно сделать», - отметил Сергей Хотимский.

Согласно документа, регион предоставит ПАО «Совкомбанк» режим наибольшего благоприятствования, под создание центра инвестору будет выделен участок в аренду без торгов. Также окажут организационную поддержку и его административное сопровождение.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджеты всех уровней в период с начала реализации проекта до окончания режима наибольшего благоприятствования составит свыше 10 млрд рублей.