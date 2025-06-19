"Совкомбанк" реализует масштабный проект по созданию в Костромской области центра финтехуслуг

19 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

"Совкомбанк" реализует масштабный проект по созданию в Костромской области центра финтехуслуг

На площадке ПМЭФ-2025 губернатор Костромской области Сергей Ситников и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский подписали инвестиционное соглашение о реализации в регионе крупного высокотехнологичного проекта.

Согласно документа, в Костроме создадут центр финтехуслуг и обработки данных, который объединит экономические интересы, материальные, трудовые и финансовые ресурсы акционеров банка.

Инвестиционные вложения составят более 4,7 млрд рублей. При этом в регионе появится 1890 новых рабочих мест.

Губернатор Сергей Ситников отметил, что в Костромской области уделяется огромное внимание созданию современных рабочих мест. Подписание соглашения с «Совкомбанком» - еще один шаг в реализации данной работы.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Для того, чтобы подойти к этому, «Совкомбанк» уже сделал ряд предварительных шагов. В том числе, с Костромским государственным университетом несколько лет назад было подписано соглашение. Банк серьезно вложился в формирование условий подготовки IT-специалистов, по сути дела, модернизировав целый университетский корпус, создав все условия, чтобы там можно было готовить специалистов экстра-класса в IT-сфере. Собственно говоря, эти специалисты и станут частью кадрового наполнения нового инвестиционного объекта, который будет реализован в Костроме», - подчеркнул глава региона.

Соглашение предполагает возведение восьмиэтажного здания площадью 60 тысяч квадратных метров, в котором разместят кабинеты, конференц-зону, переговорный блок, отделение банка с операционным залом, фитнес-центр, столовую и кафетерий. Предусмотрена также подземная парковка для автомобилей.

Уже разработан бизнес-план и финансовая модель проекта.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Хотимский подчеркнул - между банком и администрацией региона выстроено эффективное взаимодействие в решении всех вопросов.

«Мы слышим область, область слышит нас, и мы совместно можем решать большие задачи. И, конечно, все идет от лидера. Когда есть чёткая воля на то, чтобы регион развивался, получал нужные инвестиции, и когда первое лицо региона чётко транслирует всем заинтересованным лицам, только тогда все работает. У нас с губернатором Сергеем Константиновичем действительно на персональном уровне есть общее видение того, что необходимо, что нужно сделать», - отметил Сергей Хотимский.

Согласно документа, регион предоставит ПАО «Совкомбанк» режим наибольшего благоприятствования, под создание центра инвестору будет выделен участок в аренду без торгов. Также окажут организационную поддержку и его административное сопровождение.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджеты всех уровней в период с начала реализации проекта до окончания режима наибольшего благоприятствования составит свыше 10 млрд рублей.

Теги: пмэф-2025, сергей ситников, совкомбанк,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети