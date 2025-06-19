Мэр Махачкалы уходит в отставку

Глава Махачкалы Юсуп Умавов уходит со своего поста. Решение поддержал руководитель Дагестана Сергей Меликов.

"Я обратился к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой о сложении с себя полномочий главы города. Это ответственное решение я принял, исходя из необходимости более эффективного построения системы управления в новых условиях для динамичного развития Махачкалы", - написал Умавов в своём telegram-канале.

Вскоре глава Дагестана Сергей Меликов написал в своём telegram-канале, что поддержал решение Умавова об уходе с занимаемой должности.

"За эти несколько лет многое сделано для комфорта и благополучия горожан и развития нашей столицы, где годами копились проблемы", - написал Меликов.