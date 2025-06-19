19 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов на площадке ПМЭФ: На территории ОЭЗ «Вологодская» построят завод по производству электронных печатных плат 

Соглашение о реализации инвестпроекта подписали сегодня Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и председатель Совета директоров АО «Национальная Энергетическая Компания» («НЭК») Дмитрий Филатов на полях Петербургского международного экономического форума.

«У особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская» появится еще один резидент – ООО «Луч», который создан при участии АО «НЭК». В рамках соглашения построим здесь современное промышленное производство с первоначальным объемом инвестиций 5 миллиардов рублей и оснастим его оборудованием. Реализация проекта позволит создать более 450 новых рабочих мест, увеличить доходную часть областного бюджета, а также размер вложений в основной капитал региона. Благодарю руководство «НЭК» за готовность работать на благо Вологодской области, создавать здесь новые точки роста и повышать инвестиционную привлекательность нашей территории», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Отметим, что в разработке проекта принимали участие и специалисты ООО «Завод НАРТИС», который является одним из лидирующих производителей отечественных приборов учета и расположен в Череповце.

Реализовать инвестиционный проект запланировано в 2026-2028 годах – предусмотрено строительство завода по производству электронных печатных плат.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Строительство завода по выпуску печатных плат имеет большой потенциал и стратегическое значение для развития отечественной электронной промышленности. Это позволит нам снизить зависимость от импортных компонентов и создать высокотехнологичное производство полного цикла. Мы уверены, что данный проект станет важным шагом в развитии электронной отрасли России», – отметил председатель Совета директоров АО «НЭК» Дмитрий Филатов.

Сейчас особая экономическая зона «Вологодская» имеет уже 12 потенциальных резидентов. Ожидается, что к 2034 году общий объем выручки резидентов составит свыше 165 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых отчислений – 8,6 миллиарда рублей. Проекты принесут Вологодской области 788 рабочих мест, 100 из которых – высокопроизводительные.

Теги: пмэф-2025, георгий филимонов, оэз вологодская, завод по производству электронный печатных плат


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