Гражданина Узбекистана отправили в СИЗО за похищении 14-летней екатеринбурженки

24-летнего гражданина Узбекистана Еносова отправили под стражу по обвинению в похищении 14-летней школьницы из Екатеринбурга. Меру пресечения вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в СИЗО Еносов пробудет 1 месяц и 30 дней - то есть до 15 августа. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех суток.

Ранее сообщалось, что в уральской столице пропала 14-летняя школьница. Затем удалось выяснить, что подросток находится в Челябинске. Как сообщает СМИ со ссылкой на ее отца, девочку в другой город увез 24-летний мигрант, с которым она ранее познакомилась. В СКР информацию подтвердили, добавив, что ребенка уже вернули родителям.

Делом также заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.