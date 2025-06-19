"АвтоВАЗ" опроверг информацию об отказе в регистрации товарного знака Azimut

"АвтоВАЗ" опроверг информацию о том, что Роспатент якобы отказался регистрировать товарный знак Azimut. Об этом сообщает РИА Новости.

"У "АвтоВАЗа" есть все необходимые официальные заключения и подтверждения, что компания имеет полное право использовать это имя для нового автомобиля", - говорится в заявлении.

Ранее о том, что Роспатент якобы отказал АвтоВАЗу в регистрации товарного знака Azimut, сообщил телеграм-канал Mash.

Автомобиль с таким названием компания презентовала на ПМЭФ-2025. Производитель утверждает, что это полностью разработанный в России проект. При этом в сети уже критикуют модель за безликость и схожесть с такими же безликими "китайцами", заполонившими российский рынок. На "АвтоВАЗе" обещают, что цена будет ниже, чем у китайских аналогов. Производство начнется в 2026 году.