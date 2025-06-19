Москва и Киев обменялись военнопленными

Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. Обе стороны опубликовали кадры с вернувшимися из плена людьми. Обмен состоялся на территории Белоруссии. О количестве обмененных военнопленных не сообщается.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в российском оборонном ведомстве.