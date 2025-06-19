Максим Афанасьев на сессии ПМЭФ рассказал о создании мастер-плана по развитию центра Тюмени

Глава Тюмени Максим Афанасьев на сессии ПМЭФ 2025 рассказал о создании мастер-плана по развитию центра города Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Документ позволит сохранить и историческое наследие, и создать новую архитектуру в исторической части города, которая в общей площади составляет 700 гектар, отметил глава Тюмени.

"Сегодня, развивая любую территорию, бизнес использует такой инструмент, как мастер-планирование. Законодательно у нас этот вопрос еще прорабатывается. Мы участвуем в рабочей группе при Минэкономразвития РФ. Знаем, что в ближайшее время выйдет уже соответствующая нормативка. Но, чтобы время не терять, мы приняли решение именно за счет средств девелоперских компаний разработать мастер-план исторической части города. Он намного детальнее и предметнее, чем тот, который будет в базовом варианте рассматриваться", - заявил Максим Афанасьев.

Глава муниципалитета предлагает установить новые основания в рамках реализации механизма КРТ для изъятия неиспользуемых объектов культурного наследия, а также упростить порядок передачи муниципальных нежилых объектов культурного наследия инвесторам, победителю торгов (инвестору-застройщику), реализующим договор КРТ.