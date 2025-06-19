"Союзмультфильм" хочет отправить Путина в "Простоквашино"

Владимир Путин может стать персонажем мультсериала по мотивам "Простоквашино", об этом сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева на ПМЭФ.

По мнению Слащевой, появление Путина в Простоквашино может стать частью стратегии так называемой "мягкой силы" – для продвижения российской культуры за рубежом. Слащева считает, что Путин и кот Матроскин могли бы составить "яркий и запоминающийся дуэт".

Между тем, совместно с НТВ "Союзмультфильм" собирается снять полнометражный фильм по мотивам "Ну, погоди!". Предполагается, что лента выйдет в прокат в 2028 году. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн заявил, что фильм продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов.