США переместили военные самолеты с базы в Катаре из-за Ирана

Соединенные Штаты вывели часть самолетов и кораблей со своих военных баз на Ближнем Востоке, которые могут подвергнуться ударам со стороны Ирана в случае эскалации конфликта с Израилем.

Так, как сообщает Reuters, военные самолеты, которые находись на авиабазе Аль-Удейд в Катаре в незащищенных ангарах, были переброшены в другие места дислокации.

Associated Press со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщило, что ВМС США вывели все свои боевые корабли с базы в Бахрейне, где находится штаб-квартира американского Пятого флота.

Как сообщают западные СМИ, США могут вступить в ирано-израильский конфликт "в ближайшие дни". По данным ряда инсайдеров, удар по иранским ядерным объектам может быть нанесен в предстоящие выходные.

Ранее американский президент Дональд Трамп публично заявлял, что Вашингтон пока раздумывает, вмешиваться ли напрямую или нет. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пригрозил США непоправимыми последствиями в случае любого военного вмешательства.