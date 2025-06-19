Россия и Украина могут возобновить прямые переговоры после 22 июня

После 22 июня Россия и Украина могут возобновить переговоры. Речь идёт о встрече в Стамбуле.

"Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и, конечно, озвучены представителями и руководителем самой делегации. Имеем в виду обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса", - приводит "Ъ" слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, сказанные журналистам на ПМЭФ.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной. При этом он не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость. Трамп подчеркнул, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса". Он также добавил, что недавние украинские удары по российским аэродромам дали Москве предлог для жестких ответных мер.