19 Июня 2025
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменская ассоциация "Строительно-индустриальный кластер" и "НОТЕХ" заключили соглашение о сотрудничестве

Тюменская ассоциация "Строительно-индустриальный кластер" и Ассоциация технических заказчиков "НОТЕХ" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подписи под документом поставили президент Ассоциации "НОТЕХ" Алексей Никитин и председатель правления Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" Ольга Езикеева.

Соглашение направлено: на развитие межрегиональных кооперационных экономических связей, повышение инвестиционной привлекательности Тюменской области.

В соответствии с документом планируется развитие профессионального института технического заказчика и обучение инвесторов лучшим практикам управления инвестиционно-строительными проектами.

"Строительно-индустриальный кластер сосредоточен на повышении эффективности реализации строительных проектов и внедрении строительного инжиниринга для предложения бизнес-сообществу наилучших практик. Экспертное сопровождение на всех этапах инвестиционного цикла является одним из инструментов поддержки, предоставляемых региональным инвесторам", - подчеркнула Ольга Езикеева.

В кластере уже запущено 11 инвестпроектов с общим объемом средств 7 146,1 млн руб. Они направлены на созданию новых и модернизацию существующих производств, выпуску импортозамещающего оборудования и новых видов строительных материалов.

"Имеющаяся у "НОТЕХ" обширная экспертиза будет полезна инвесторам как комплексная экспертная поддержка на всех этапах реализации инвестиционно-строительных проектов. Особенно на этапе предпроектной подготовки, оказывающей критическое влияние на общие сроки и стоимость реализации проекта. Разработанный Ассоциацией профессиональный стандарт деятельности технического заказчика позволит объективно оценивать компетенции потенциального исполнителя при выборе управляющего строительным проектом, а также проверять качество его работы в процессе реализации ИСП", – отметил президент Ассоциации "НОТЕХ" Алексей Никитин.

Соглашение подписано в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Торжественная церемония состоялась на стенде Рязанской области.

Теги: Строительно-индустриальный кластер, соглашение, НОТЕХ, ПМЭФ


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