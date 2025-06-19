Сергей Ситников подписал на ПМЭФ-2025 соглашение с АО «Росагролизинг», которое позволит костромским аграриям обновить техпарк на выгодных условиях

Благодаря подписанному соглашению с АО "Росагролизинг" Костромская область расширит возможности для аграрных предприятий по модернизации парков сельхозтехники, повышению их технической оснащенности.

Компания предоставляет максимально выгодные условия лизинга с короткими сроками заключения договоров и поставки техники.

«У нас налажено хорошее взаимодействие с Костромской областью. Благодаря соглашению костромские аграрии смогут использовать наши новые продукты с льготными ставками, отсрочкой платежа. Мы уже обсудили возможность посмотреть на новые инвестиционные проекты в молочном животноводстве и в других направлениях сельского хозяйства», - прокомментировал генеральный директор компании Павел Косов.

«В последние годы в аграрном секторе хорошо идет работа по обновлению техники. Впереди инвестиционные проекты в сфере молочного животноводства, где мы заинтересованы использовать инструменты агролизинга, чтобы начать эту работу в ближайшее время», - рассказал губернатор Сергей Ситников.

Создание возможностей костромским аграриям для максимально активного обновления парка техники - одно из важных региональных направлений поддержки в сфере сельскохозяйственного производства. Так, в 2024 году предприятия АПК региона приобрели 358 единиц оборудования, за 5 лет - более 1800 единиц. В результате в отрасли отмечен рост производительности труда в 2 раза.

Кроме того, идет постоянный рост инвестиций в агроотрасль. В АПК Костромской области сейчас реализуется 13 инвестиционных проектов на общую сумму почти 6 млрд рублей. В 2024 году объем инвестиций в отрасль составил 484 млн рублей.