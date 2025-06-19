Песков: Подготовка встречи Путина и Трампа не идёт

В Кремле высказались о том, готовится ли встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Предметной подготовки пока нет", - приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее в Кремле назвали образным заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным.

"Сейчас настолько жизнь насыщенна политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", ты подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня как минимум", — отметил Песков.