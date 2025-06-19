На Ставрополье из-за угрозы атаки беспилотников прервали сдачу ЕГЭ

На Ставрополье прервали сдачу единого госэкзамена из-за объявления воздушной тревоги – в регионе возникла угроза атаки беспилотников. В краевом министерстве образования сообщили, что ЕГЭ был приостановлен более чем для 600 выпускников – сегодня в регионе был резервный день сдачи экзамена. Была приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров, уехавший на ПМЭФ, сообщил в своих соцсетях, что на территории региона объявлена "беспилотная опасность". "Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал Владимиров.