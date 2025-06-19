Вице-премьер Мантуров оценил Lada Azimut: "Мне с моими габаритами комфортно"

Первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров оценил водительское кресло и интерьер кроссовера от "АвтоВАЗа". Накануне концерн презентовал на Петербургском экономическом форуме автомобиль Lada Azimut.

"Мне с моими габаритами (у Мантурова самый высокий рост в правительстве – прим. ред.) очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов - не закрывается. Положение комфортное для посадки - регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье", - цитирует РИА Новости слова вице-премьера.

Неизвестно, купит ли семья Мантуровых себе новинку от "АвтоВАЗа" в следующем году (когда начнется производство), но раньше министр был поклонником российского автопрома. Так, в декларации о доходах за 2021 год (с 2022 года власти решили не публиковать декларации) у Мантурова указана в собственности "Лада Веста" (а также Tesla X1 и доход в 700 млн руб.).