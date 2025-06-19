19 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Правительство Вологодской области и компания «ФосАгро» заключили соглашение о взаимном сотрудничестве на ПМЭФ-2025 

На полях Петербургского международного экономического форума Правительство Вологодской области и компания «ФосАгро» заключили соглашение о взаимном сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

«Мы ценим честность, надёжность и ответственный подход к поддержке наших инициатив по развитию Вологодской области. И в этом плане «ФосАгро» является стратегическим партнером регионального Правительства, а наше взаимодействие – примером образцового государственно-частного сотрудничества. Вместе уже реализовали целый ряд значимых проектов, а в этом году при поддержке компании начали готовить областную столицу к значимой дате – 880-летнему юбилею. Держим курс на созидательное и эффективное сотрудничество, благодаря которому города смогут обрести новый современный облик, а наши жители – комфортные условия для жизни, работы, создания семей и воспитания детей», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В рамках соглашения о сотрудничестве Правительство Вологодской области обязуется оказывать АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») меры поддержки в виде налоговых льгот, содействовать в реализации мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки и социально-экономическое развитие предприятия. Кроме того, документом предусмотрено сотрудничество по подготовке кадров для производства.

В свою очередь, АО «Апатит» берет на себя обязательства содействовать в улучшении инвестиционного климата, развитии ресурсной и материально-технической базы Вологодской области, а также участвовать в социально-экономических программах региона. Отдельное внимание будет уделено развитию ключевого социального проекта компании – «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД).

«Программа ДРОЗД - это ярчайший пример социальной ответственности крупного бизнеса, который стремится сделать жизнь в регионах комфортнее и благополучнее. Только в Вологодской области в бесплатных секциях и творческих студиях занимаются свыше двух тысяч ребят. Воспитывая здоровое и гармонично развитое поколение, проект ДРОЗД закладывает фундамент нашего будущего, формируя у детей чувство патриотизма, уважения к своей истории и традиционным ценностям», - убежден Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В этом году предприятие планирует инвестировать в производство и непромышленное строительство, в том числе в развитие туризма. Также в рамках соглашения АО «Апатит» будет оказывать поддержку в развитии образовательных учреждений. Также компания планирует вложить средства в создание комфортной городской среды и возрождение духовных ценностей на территории региона.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В прошлом году АО «Апатит» существенно расширило масштабы своих социальных инициатив, реконструировав площадь Дрыгина в областной столице. В 2025 году также запланирован ряд крупных совместных проектов компании и Правительства области. Речь идет о реконструкции Кремлевской площади в Вологде и обновлении фасада и внутреннего пространства Дворца Химиков в Череповце.

Теги: георгий филимонов, фосагро, инвестиции, сотрудничество, соглашение, пмэф


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