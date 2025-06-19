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Фото: Сергей Шинов; Александр Папырин

Привлечение в Нефтегазовый кластер новых компаний - одна из основных задач тюменской делегации на ПМЭФ

Делегация Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора работает в эти дни на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Привлечение в Нефтегазовый кластер новых компаний - это одна из основных задач, которая решается в рамках форума, рассказал генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

"Особенность кластера в том, что у нас есть внешняя орбита. Это компании, которые еще не вошли в кластер, но с вместе с нами плотно работают над ответами на современные вызовы, занимаясь, например, кибербезопасностью или сервисами в бурении. Они сегодня представлены здесь, и нам удалось сверить часы и обменяться идеями", - заявил он.

В планах, в частности встреча с представителями крупной нефтегазовой компании из Республики Казахстан.

"Еще одна задача - это уже сейчас готовить повестку нашего тюменского Промышленно-энергетического форума TNF. В связи с этим прошли переговоры с компаниями "Газпром" и "НОВАТЭК", - добавил он.

Нефтегазовый кластер объединяет 197 предприятий и компаний из 23 регионов России.

"Наш губернатор Александр Моор не раз говорил, что время конкуренции проходит, наступает время кооперации. Мы, как кластер, объединяем всех игроков - и государство, и нефтегазовых заказчиков, и производителей оборудования", - сказал Александр Сакевич.

По данным Минпромторга РФ, Нефтегазовый кластер Тюменской области является крупнейшей подобной организацией в стране.

Теги: ПМЭФ, Нефтегазовый кластер


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