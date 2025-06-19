Томская область и Башкирия объединяют усилия - будут сотрудничать в науке и промышленной кооперации

"Ещё одно соглашение о межрегиональном сотрудничестве подписали на форуме в Петербурге. Будем сотрудничать с Республикой Башкортостан в науке и промышленной кооперации", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Состоялась встреча губернатора с главой республики Радием Хабировым. Темами обсуждения стали успешные примеры взаимодействия томских и башкирских предприятий.

Башкирия, как известно, является крупным промышленным центром с развитым топливно-энергетическим комплексом. А томские высокотехнологичные компании имеют серьезный опыт в эффективном освоении месторождений, транспортировке и переработке углеводородов.

"Будем создавать межрегиональные производственные цепочки, продвигать на новые рынки совместно разработанные технологические решения, активнее заниматься импортозамещением в главных отраслях российской экономики", - сообщил Владимир Мазур.

Глава региона также отметил, что примеры успешной кооперации уже есть: в отработке технологии производства высших жирных спиртов томский ИХТЦ имеет положительный опыт сотрудничества с башкирской компанией «Фарус».

«Для развития высокотехнологичных производств в Томске действует особая экономическая зона технико-внедренческого типа. В Башкортостане также есть территории с преференциальными режимами. Опыт их развития составляет для нас большой интерес», — сказал Владимир Мазур.

Также соглашение предполагает реализацию комплексных программ подготовки и повышения квалификации кадров для высокотехнологичных отраслей.